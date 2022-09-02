Malatya haberi... Kaymakam Uğuz'dan, PKK'lı teröristlerin katlettiği Fırat Sımpil'in ailesine ziyaret

Malatya habere göre Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz, PKK'lı teröristlerin 30 Ağustos 2015'te katlettiği 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in ailesine ziyarette bulundu.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz, Pkk'lı teröristlerin 30 Ağustos 2015'te katlettiği 13 yaşındaki Fırat Sımpil'in ailesine ziyarette bulundu.

Öztürk, ziyaretinde Sımpil'in babası Sabri ve annesi Kadriye Sımpil ile görüştü.

Acılı aileye sabır ve metanet dileyen Uğuz, Silvan Barajı inşaatı yolu olarak da kullanılan Bağlar Mahallesi Büyük Çeşme Caddesi'nde sebze almak için evden çıktığı sırada terör örgütü PKK tarafından yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fırat'ın acısını derinden hissettiklerini belirtti.

Kaymakam Uğuz'a ziyaretinde, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Baykurt ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan da eşlik etti.