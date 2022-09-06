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Son dakika 3. sayfa: MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

Güncel Haberler

Son dakika 3. sayfa: MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.'

Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Suriye Fırat PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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