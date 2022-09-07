MSB: Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyon bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyon bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fırat YPG PKK Güncel Haberler

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