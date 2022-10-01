Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya haber | Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına Ramazan Özcan yeniden seçildi

Güncel Haberler

Malatya haber | Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına Ramazan Özcan yeniden seçildi

Gelen Malatya haberlerine göre Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına Ramazan Özcan yeniden seçildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına Ramazan Özcan yeniden seçildi.

Borsa binasındaki düzenlenen seçime, mevcut Başkan Özcan "beyaz", diğer aday Cahit Zafer Leventoğlu ise "mavi" listeyle girdi.

Meslek komitelerinin 7'sinde Özcan'ın listesi birinci oldu.

Özcan, sonuçların açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden 4 yıl boyunca meclis üyeleriyle birlikte kente hizmet edeceklerini söyledi.

Seçimin bittiğini, dargınlık ve kırgınlığa mahal vermeden pazartesi gününden itibaren görevlerine devam edeceklerini aktaran Özcan, "Allah bizi şaşırtmasın, bu memleket ve vatana hizmet etme fırsatı versin. Bugün yaptığımız seçim yarış değildi, dostluk çerçevesinde gerçekleşti." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Ramazan Özcan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title