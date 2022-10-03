Son dakika haber: Çitlerin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye kurtardı Güncel Haberler Son dakika haber: Yaralı kuşun tele takılı halde bulunması İtfaiye ekiplerinin yaralı kuşu kurtarması Yaralı kuşun kanadına takılan telin çıkarılması Yaralı kuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi Malatya'da çitlerin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini... Yaralı kuşun tele takılı halde bulunması İtfaiye ekiplerinin yaralı kuşu kurtarması Yaralı kuşun kanadına takılan telin çıkarılması Yaralı kuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi Malatya'da çitlerin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye kurtardı MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bahçe çitlerinin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye ekipleri kurtardı. Büyükçimiş Mahallesi yakınındaki bir bahçeyi çevreleyen çitlerin üzerindeki dikenli tellere kanadı takılmış vaziyette şahini görenler, itfaiyeyi aradı. Mahalleye giden ekipler, tele takılarak kanadı kırılan şahini mahsur kaldığı yerden kurtardı. İlk müdahalesi itfaiye ekiplerince yapılan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kuşun, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Volkan Kaşik Doğa Koruma ve Milli Parklar Akçadağ Malatya İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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