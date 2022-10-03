Son dakika haber: Çitlerin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye kurtardı
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Son dakika haber: Yaralı kuşun tele takılı halde bulunması İtfaiye ekiplerinin yaralı kuşu kurtarması Yaralı kuşun kanadına takılan telin çıkarılması Yaralı kuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi Malatya'da çitlerin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini...
Yaralı kuşun tele takılı halde bulunması
İtfaiye ekiplerinin yaralı kuşu kurtarması
Yaralı kuşun kanadına takılan telin çıkarılması
Yaralı kuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi Malatya'da çitlerin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye kurtardı
MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bahçe çitlerinin üzerindeki dikenli tele kanadı takılı kalan şahini itfaiye ekipleri kurtardı.
Büyükçimiş Mahallesi yakınındaki bir bahçeyi çevreleyen çitlerin üzerindeki dikenli tellere kanadı takılmış vaziyette şahini görenler, itfaiyeyi aradı.
Mahalleye giden ekipler, tele takılarak kanadı kırılan şahini mahsur kaldığı yerden kurtardı.
İlk müdahalesi itfaiye ekiplerince yapılan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kuşun, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.