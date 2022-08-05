Malatya haber! Darende'de ilçe müftüleri toplandı Malatya haber... Malatya İl Müftülüğünce her ay düzenlenen ilçe müftüleri toplantısı, Darende ilçesinde gerçekleştirildi. Malatya İl Müftülüğünce her ay düzenlenen ilçe müftüleri toplantısı, Darende ilçesinde gerçekleştirildi. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın başkanlığında, 13 ilçe müftüsünün katılımıyla düzenlenen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Işıldar, burada yaptığı konuşmada, aylık toplantılara önem verdiklerini belirterek, katılımları dolayısıyla ilçe müftülerine teşekkür etti. İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar da ilçede verdikleri hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Toplantıda il ve ilçelerde yapılan din hizmetleri ile idari konular görüşüldü. Güncel AA / Ayhan İşcen Hisarcık Darende Malatya Güncel Haberler

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