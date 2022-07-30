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Malatya haber | Ardahan'da inşaatı devam eden Millet Bahçesi tarihi kale ve Kura Nehri ile bütünleşecek

Malatya haber | Ardahan'da inşaatı devam eden Millet Bahçesi tarihi kale ve Kura Nehri ile bütünleşecek

Edinilen Malatya gelişmesine göre Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kura Nehri'nin kıyısında, Ardahan Kalesi'ni ve tarihi Ardahan Köprüsü'nü gören bölgeye 70 bin metrekarelik Aziziye Kışlası'ndaki Millet Bahçesi'nin çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Yüklenici firma tarafından, kışla içerisindeki tarihi binaların çatı yapımı, sıva raspası, duvarların doğal haline dönüştürülmesi, fiber takviyeli plastikler ve enjeksiyonlu güçlendirme çalışmaları ile devam ediyor.

Vali Öner, incelemelerin ardından yaptığı konuşmada, tarihi binaların dokusuna uygun restore edildiğini söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Millet Bahçesinin Ardahan Kalesi ve Kura Nehri ile entegre olacağını belirten Öner, "Burada kent müzesi, kütüphane, kıraathane, güzel sanatlar fakültesi, butik otel, devlet konuk evi, valilik çalışma ofisi ve çay bahçeleriyle birlikte Ardahan halkının hizmetine sunulacak. Biz de bu çalışmalarını yerinde görmek için ilgililerle buraya geldik." dedi.

AA / Günay Nuh - Güncel

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