MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist, etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel