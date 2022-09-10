MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist, etkisiz hale getirildi Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fırat PKK Güncel Haberler

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