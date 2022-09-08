MALATYA'DA DRONLU OPERASYON; 232 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ Güncel Haberler MALATYA'da, jandarmanın ev ve yakınındaki bahçeye düzenlediği dron destekli operasyonda 232 kilogram esrar, 152 kök kenevir ve 530 gram kenevir tohumu ele geçirildi. MALATYA'da, jandarmanın ev ve yakınındaki bahçeye düzenlediği dron destekli operasyonda 232 kilogram esrar, 152 kök kenevir ve 530 gram kenevir tohumu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki eve ve yakınındaki bahçesine esrar ekildiği ihbarını aldı. Jandarma tarafından düzenlenen dron destekli operasyonda 232 kilogram esrar, 152 kök kenevir, 530 gram da kenevir tohumu ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Kenevir Güncel Haberler

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