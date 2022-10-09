Malatya gündem haberleri | Malatya'da 5 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Malatya haberleri... Malatya'da çatılarından girdiği 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Malatya'da çatılarından girdiği 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hamidiye Mahallesi'ndeki 5 ayrı iş yerinden çok sayıda malzeme çalınmasına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Hırsızlık Büro Amirliği Hamidiye Malatya Güncel Haberler

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