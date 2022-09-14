Malatya gündem haberleri | Kale'de İlköğretim Haftası kutlandı

Malatya'nın Kale ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Kıyıcak Yavuz Selim İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin açılışında konuşan Kaymakam Mustafa Aksoy, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Programda öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiir okudu. Geleneksel oyunların oynanması ve tiyatro gösteriminin ardından program sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Harun Ercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, veliler ile öğrenciler katıldı.