Son dakika 3. sayfa: MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak bir polisi şehit eden teröristlere karşılık verilerek, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhal karşılık verilerek, 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA