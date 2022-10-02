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Son dakika 3. sayfa: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi"

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Son dakika 3. sayfa: MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi'

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak bir polisi şehit eden teröristlere karşılık verilerek, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhal karşılık verilerek, 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Suriye Fırat 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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