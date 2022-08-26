MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/ Ypg'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel