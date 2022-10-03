Malatya gündem haberi | MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen, sözde üst düzey yöneticinin de aralarında bulunduğu 7 PKK/YPG'li terörist...
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Gelen Malatya haberine göre MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen, sözde üst düzey yöneticinin de aralarında bulunduğu 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen, sözde üst düzey yöneticinin de aralarında bulunduğu 7 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel