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Malatya gündem haberi | Malatya Ticaret Borsası

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Malatya gündem haberi | Malatya Ticaret Borsası

Malatya haberler... Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 125 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg80,00125,00
4 No'lu şekerpare kayısıKg122,82122,82
5 No'lu şekerpare kayısıKg90,0090,00
Yaş kayısıKg25,0025,00
Kayısı çekirdek kabukluKg15,4517,04

Pekmezlik dut kurusuKg10,4810,48

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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