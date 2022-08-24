Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 80,00 125,00 4 No'lu şekerpare kayısı Kg 122,82 122,82 5 No'lu şekerpare kayısı Kg 90,00 90,00 Yaş kayısı Kg 25,00 25,00 Kayısı çekirdek kabuklu Kg 15,45 17,04 Pekmezlik dut kurusu Kg 10,48 10,48

Haberler ›› Güncel ›› Malatya gündem haberi | Malatya Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.