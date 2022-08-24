Malatya gündem haberi | Malatya Ticaret Borsası

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Malatya haberler... Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 125 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 125 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|80,00
|125,00
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|122,82
|122,82
|5 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|90,00
|90,00
|Yaş kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Kayısı çekirdek kabuklu
|Kg
|15,45
|17,04
|Pekmezlik dut kurusu
|Kg
|10,48
|10,48
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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