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Malatya gündem haberi | Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

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Malatya gündem haberi | Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Malatya gündem haberi... Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Malatya'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde birçok inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

9 şüphelinin inşaat alanlarında gündüz keşif yaptığını, gece ise kamyonetle malzemeleri çaldığını tespit eden ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelileri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Malatya Güncel Haberler

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