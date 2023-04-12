'Malatya Dayanışma Günleri' Yarın Başlıyor… Mansur Yavaş: 'Tüm Hemşehrilerimi Dayanışmanın Bir Parçası Olmaya Davet Ediyorum'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), depremlerden zarar gören esnafa desteğini sürdürüyor. Daha önce Kahramanmaraş esnafını misafir eden ABB, şimdi de ‘Malatya Dayanışma Günleri’ne ev sahipliği yapacak. Başkan Mansur Yavaş, “Ramazan Bayramı öncesi bayram alışverişinizi depremzede esnafımızdan yaparak tüm hemşehrilerimi dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), depremlerden zarar gören esnafa desteğini sürdürüyor. Daha önce Kahramanmaraş esnafını misafir eden ABB, şimdi de ' Malatya Dayanışma Günleri'ne ev sahipliği yapacak. Başkan Mansur Yavaş, "Ramazan Bayramı öncesi bayram alışverişinizi depremzede esnafımızdan yaparak tüm hemşehrilerimi dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremzede esnaf ve vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. Geçen haftalarda Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nin kapılarını Kahramanmaraşlı esnafa açarak ürünlerini satma fırsatı sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Malatya Dayanışma Günleri'ne hazırlanıyor.

ABB ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında depremde zarar gören Malatyalı esnafa destek olmak amacıyla yarın kapılarını açacak dayanışma günleri, 20 Nisan'a dek sürecek. Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen Malatya Dayanışma Günleri'nde bölgeden gelen 100 esnaf, ürünlerini Başkentlilerle buluşturacak.

YAVAŞ'TAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Twitter hesabı üzerinden Başkentlileri Malatya Dayanışma Günleri'ne davet eden ABB Mansur Yavaş, "Malatyalı depremzede esnafımızın satış yapacağı 'Malatya Dayanışma Günleri' yarın başlıyor. Ramazan Bayramı öncesi bayram alışverişinizi depremzede esnafımızdan yaparak tüm hemşehrilerimi dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum" paylaşımı yaptı.

YARIN KAPILARINI AÇACAK

2 bin 400 metrekarelik ANFA Fuar ve Kongre Merkezi A Salonu'na kurulacak olan stantlarda gıda, baharat, giyim, kuruyemiş, şekerleme, şarküteri, yöresel gibi ürünler satışa sunulurken Malatya esnafının temizlik, güvenlik hizmeti ve yanlarında getirecekleri 2 kişinin konaklama ihtiyacı da ABB tarafından karşılanacak. 13 Nisan Perşembe günü (yarın) başlayacak Malatya Dayanışma Günleri, 20 Nisan'a dek 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.