Malatya'dan ayrılan depremzedelerin kente dönüşü sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce kişinin kentten ayrıldığını belirterek, "Ramazan Bayramı ile vatandaşlarımızın Malatya'ya geri dönüşleri hızlandı. Baharla birlikte inşallah bu geri dönüşler daha da hızlanacak." dedi.

Gürkan, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların, kış şartlarının ağır olması nedeniyle farklı illere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Kayseri ve Malatya'daki minibüsçüler odaları ile yapılan işbirliği doğrultusunda, araçların akaryakıt ihtiyacı karşılanarak kentteki 121 bin depremzedenin il dışına transfer edildiğini anımsatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 70 bin, feribotla da yaklaşık 30 bin insan Elazığ ve Baskil ilçelerine taşındı. Diğer taraftan da hava yoluyla 101 bin kişi kentten ayrıldı. Bu tahliyeler, barınma problemini asgari seviyeye indirme noktasında yapıldı. Tabii bu arada kendi araçlarıyla da il dışına ve başka şehirlere giden vatandaşlarımız oldu. O dönem Malatya'dan zannedersem 600 bine yakın insan il dışına çıktı."

"Özellikle bağ ve bahçelerde evleri olan vatandaşlarımız buralara gidecek"

Gürkan, il dışına gidenlerin tekrar şehre dönmeleri çağrısını yineleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ramazan Bayramı ile vatandaşlarımızın Malatya'ya geri dönüşleri hızlandı. Baharla birlikte inşallah bu geri dönüşler daha da hızlanacak. Özellikle bağ ve bahçelerde evleri olan vatandaşlarımız buralara gidecek. Bağ evlerinde yaşam şartlarının daha kolay olması dolayısıyla orada yaşayacaklar. Bu süreçte Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, üç kere Malatya'yı ziyaret etti. Son gelişinde de hem konutların hem de iş yerlerinin temeli atıldı. İnşallah bir yıl içerisinde yetiştirilecek. Malatyalı hemşehrilerimizin kalıcı konutlara taşınma noktasında gerek hükümetimiz gerekse bizler ilgili birimlerimizle çalışıyoruz. Malatya'yı tekrar eski haline ve daha üst noktaya taşıma gayretimiz ve çabamız çok yoğun bir şekilde devam ediyor."

Çadır ve konteyner kentlerin altyapı çalışmalarını belediye ekiplerinin yaptığına dikkati çeken Gürkan, "Koordinasyon merkezinde aldığımız kararla ilçelerinde ve bahçelerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımızın da konteyner taleplerini karşılamaya ve dağıtımına başladık. Bu noktada tarımsal üretimi de destekliyoruz." diye konuştu.

Gürkan, şehir planlamasıyla ilgili yerinde dönüşüme ve yatay mimariye uygun çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

"Bayramdan sonra da otobüslerimiz Malatya'ya yüzde 80 dolu geliyor"

Şehirler arası ulaşım sağlayan firmanın genel müdürü Mehmet Suna, 35 kente sefer düzenlediklerini, Ramazan Bayramı'ndan önce bütün araçların Malatya'ya dolu geldiğini söyledi.

Bayram sonrasında da Malatya'ya gelişlerin devam ettiğini anlatan Suna, "Bayramdan sonra da otobüslerimiz Malatya'ya yüzde 80 dolu geliyor. Depremzede vatandaşlarımızın dönüşleri oluyor. İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Denizli ve Aydın'dan Malatya'ya dönüşler oldu, olmaya da devam ediyor." dedi.

Otobüs firması yetkilisi Aktan Kadak da Malatya'dan ayrılan depremzedelerin memleketlerine dönmek zorunda olduğunu, bayramla birlikte başlayan dönüşlerin sürdüğünü söyledi.