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Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

E.İ'nin kullandığı 35 DZY 89 plakalı otomobil, Hanımınçiftliği Mahallesi Battalgazi yolu ile Ali Rıza Gecebey Sokak kesişimin de, M.T. yönetimindeki 34 RLC 98 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Z.T (75), F.Ö. (50) ve S.T'nin (69) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Güncel Haberler

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