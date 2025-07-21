Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya-Adıyaman kara yolunda B.K. idaresindeki 35 DUF 313 ile A.Y. yönetimindeki 44 AAB 947 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki sürücü ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Transfer bitti! Galatasaray, Osimhen'e kavuşuyor

Ve Osimhen Galatasaray'da! Sözleşmesinde dikkat çeken o detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.