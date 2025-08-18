Malatya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yalınca mevkisinde çıkan orman yangınına yönelik yapılan müdahalelerin bir bölge hariç kontrol altına alındığını duyurdu. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve UMKE ekipleri olarak karadan ve havadan müdahale sürüyor.

VALİ YAVUZ: BİR BÖLGE HARİÇ KONTROL YANGIN ALTINDA

Yalınca mevkisindeki çıkan orman yangınına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve UMKE ekipleri ile karadan yaptığı müdahaleye hava desteği de sağlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangınla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Doğanyol ilçemizde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Bir alan dışında yangın kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
