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Malatya'daki ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'daki ibadethanelerde temizlik çalışması yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca, ramazan ayı öncesinde ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarına başlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca, ramazan ayı öncesinde ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar ramazan ayından önce tamamlanacak.

Konuyla ilgili bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, ramazan dolayısıyla sorumluluk alanlarındaki ibadethanelerde temizlik çalışmalarında başladıklarını anlatarak, "Amacımız vatandaşların ibadetlerini yerine getirirken herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini geçekleştirmesidir." ifadelerini kullandı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Güncel, Haberler

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