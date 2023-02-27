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Malatya'daki deprem, ev ve iş yeri kameralarında

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Malatya'daki deprem, ev ve iş yeri kameralarında

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem kentteki birçok ev ve iş yeri kameralarına yansıdı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem kentteki birçok ev ve iş yeri kameralarına yansıdı.

Bazı kafe restoran ve evlerin kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların panik anları yer alırken, depremin şiddeti de gözler önüne serildi. İş yerlerine yansıyan görüntüler de ise, oturan vatandaşların panik anları ve eşyaların sallandığı görüldü.

Öte yandan kentte deprem sonrası bazı hasarlı binalar yıkılırken, en çok yıkımın ise Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde olduğu öğrenildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Güncel Haberler

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