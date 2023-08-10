Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi
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ELAZIĞ Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20: 48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem komşu şehir Elazığ'da da hissedildi. Panikleyen vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.
Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi
ELAZIĞ Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20: 48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem komşu şehir Elazığ'da da hissedildi.
Panikleyen vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.