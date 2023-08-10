Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi

ELAZIĞ Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20: 48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem komşu şehir Elazığ'da da hissedildi. Panikleyen vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.