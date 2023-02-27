MALATYA'DAKİ DEPREM ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ' merkezli depremin vurduğu Malatya'da deprem anına ait yeni mobese görüntüleri ortaya çıktı.

6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin etkilediği iller arasında yer alan Malatya'da deprem anına ait yeni mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kentin farklı notalarında binaların çökme anı ve vatandaşların kaçışma anı yer alıyor. Sanayi kavşağında bir otelin çökmesi, Taştepe kavşağı ve Valilik binası önündeki meydanda deprem sırasında sokakta olanların sarsıntının şiddetiyle panikleyerek ne yapacağını şaşırması. Yeni Cami ve Büyük Otel'in yıkılması, Aslant Caddesi'nde bir binanın yıkılması yer alıyor. Yine ikinci depremde enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları sırasında depremin meydana gelmesiyle insanlar panikle enkaz üstünden kaçıyor ve birbirine sarılıyor. Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın kaldığı otelin yıkılma anı yer alıyor. Yıldız Tepedeki mobesse kameralarında ise şehrin genel görüntüsü ve toprak kaydığı görülüyor.