Son dakika gündem: Malatya'daki cinayete ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1'i adliyede

Malatya'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i adliyeye sevk edildi.

Orduzu Göleti kenarında 16 Temmuz'da arkadaşlarıyla otururken silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Onur K'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki diğer 2 şüphelinin de gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Orduzu Göleti kenarında arkadaşlarıyla oturan Onur K, 16 Temmuz'da otomobille buraya gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Onur K, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.