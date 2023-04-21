- Malatya'daki çadır kentlerde hüzünlü bayram

MALATYA - Malatya'da, 6 Şubat depremlerinin ardından evleri hasar alan depremzedelerin bir kısmı bayrama çadırda girdi.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar alan bazı depremzedeler Ramazan bayramına çadır kentlerde karşıladı. Hüzünlü ve buruk bir bayram geçirdiklerini kaydeden depremzedeler her şeye rağmen hallerinden memnun olduklarını söyledi. Çadır kentte ortamlarının çok güzel olduğunu kaydeden Yılmaz Sarıkaya," 6 Şubat depremleri sonrası çadır kente yerleştirildik. Evimiz orta hasarlı çocukları köye gönderdim bende burada kalıyorum. Komşularımız iyi ortamımız çok güzel buna şükür Allah beterinden saklasın. Komşularımızla bayramlaştık. Akrabalarımıza gidip gelemiyoruz ama buna şükür" dedi. Çadır kente yaşayan bir başka depremzede Azize Yılmaz ise iki evlerinin depremlerde yıkıldığını belirterek, " Oğlumla beraber yerleştik buraya. Devletimiz, milletimiz sağ olsun özellikle Cumhurbaşkanımız ramazan ayı boyunca her şeyimizi dört dörtlük yaptılar. Askerimizin bizlere faydası çok Allah onlardan geri koymasın biz razıyız" ifadelerini kullandı

Hüzünlü ve buruk bir bayram yaşadıklarını aktaran Ayşenur Birişik de," Depremin ilk gününde buraya geldik evimiz ağır hasarlı idi. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Malatya çok ilgi gösterdi 2 defa geldi.