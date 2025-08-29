Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Malatya'nın Gedik Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. A.M.'nin kullandığı FD ZM 1525 yabancı plakalı otomobil ile D.K.'nın kullandığı 44 DK 202 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Ö.C.U.'nun kullandığı 44 ABN 34 ve E.D.'nin kullandığı 34 ZR 4236 plakalı otomobiller, kazaya karışan araçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada toplam 7 kişi yaralandı. 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

