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Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kasasında 7 kişi yaralandı.

K.B. idaresindeki 44 EC 906 plakalı otomobil, Battalgazi ilçesine bağlı Halfetin Mahallesi'ndeki çevre yolu alt geçidinde, N.D. yönetimindeki 44 AAT 387 plakalı otomobil, G.K'nin kullandığı 60 ABV 194 plakalı otomobil ve A.İ. yönetimindeki 07 FM 663 plakalı kamyonetle çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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