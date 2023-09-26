Malatya'da Zehir Tacirlerine Büyük Darbe
Malatya'da il Jandarma komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 6 kilo 475 gram kubar esrar maddesi ile 354 kök hint keneviri ele geçirildi. 2 zanlı tutuklandı.
Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe
MALATYA - Malatya'da il Jandarma komutanlığı tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilo 475 gram kubar esrar maddesi ile 354 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yazıhan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Durucasu Mahallesi'nde bulunan adreslere düzenlenen operasyonda 6 kilo 475 gram kubar esrar maddesi ile 354 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.