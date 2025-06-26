Malatya'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 5 Yaralı

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Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada, yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çolakoğlu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, S.P. yönetimindeki 44 HA 771 plakalı otomobile yük treni çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki F.Y. (37), M.Y. (27), F.Y. (37) ile İ.Y. (15) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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