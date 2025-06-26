Malatya'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 5 Yaralı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çolakoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan Selim P. yönetimindeki 44 HA 771 plakalı otomobile, yük treni çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA