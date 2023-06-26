Malatya'da Yük Treni ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Malatya'da hemzemin geçitte yük treniyle minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü Erdal S. ve minibüsteki Sultan S. (55) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan S'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.