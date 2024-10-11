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Malatya'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 17 Yaralı

Malatya'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 17 Yaralı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde yolcu minibüsünün devrildiği kazada, 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kasımuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Akçadağ'dan Malatya'ya yolcu taşıyan Hacı Güven yönetimindeki 44 J 1596 plakalı yolcu minibüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan 17 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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