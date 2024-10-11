Malatya'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 17 Yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen yolcu minibüsünde 1'i ağır olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
H.G. idaresindeki 44 J 1596 plakalı yolcu minibüsü, Akçadağ ilçesine bağlı Kasımuşağı Mahallesi mevkisinde devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 16 yolcu yaralandı.
Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.