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Malatya'da yoğun kar yağışı ağaçları devirdi

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Malatya'da yoğun kar yağışı ağaçları devirdi Malatya'da yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.

Malatya'da yoğun kar yağışı ağaçları devirdi

MALATYA - Malatya'da yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.

Malatya şehir merkezinde akşam saatlerinde karla karışık başlayan yoğun kar yağışı etkisini arttırarak sürüyor. Aralıksız devam eden karın ağırlığına dayanamayan bazı ağaçlar devrilirken, bazı ağaçlarda ise kırılan dallar sarkıklara neden oldu.

Fırat Mahallesi Profesör Doktor Sezai Yılmaz Sokak'ta yoğun kar yağışına dayanamayan 10 metrelik bir ağaç da park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edilirken devrildiği araca zarar veren ağaç ekipler tarafından yol kenarına alındı.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu kent merkezinde belediye ekiplerin kar temizleme çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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