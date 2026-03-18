Malatya'da aç kalan kurt yerleşim alanına indi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen bir kurt, güvenlik kamerasına takıldı. Yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan kurt, Güzelköy Mahallesi'ne indi.
Bir vatandaşın evinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, yerleşim yerine inen kurdun çevreyi kontrol ettikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.
Kaynak: AA / Oktay Demirci