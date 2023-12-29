Malatya'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 4 Ton 800 Litre Ele Geçirildi
Malatya'da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 4 ton 800 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA'da, polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 4 ton 800 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki üretildiği bilgisi üzerine 3 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 ton 800 litre sahte içki ele geçirilirken, H.E., B.K. ve U.D. gözaltına alındı.