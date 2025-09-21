Haberler

Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Tutuklama

Malatya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 20 cep telefonu, 32 banka kartı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 76 şüphelinin "para nakline aracılık etmek" suçundan hesap hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 19 hazır kart, 2 dizüstü bilgisayar, 32 banka kartı, 10 hafıza kartı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, bir zanlı ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
