Malatya'da yaralama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da silahla kasten yaralama olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, Melekbaba Mahallesi'nde meydana gelen silahla kasten yaralama olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin Beydağı Mahallesi'nde bulunduğunu tespit eden ekipler, M.A. ve M.K'yi operasyonla yakaladı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 39 fişek, 1 şarjör ile 1 kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.