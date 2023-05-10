Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonda 349 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 lira ele geçirildi, şüpheli A.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.