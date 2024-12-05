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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı
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Malatya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 10 sokak satıcısı tutuklandı. Operasyonda 24 bin 866 sentetik uyuşturucu hap ve 2,78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

Operasyonda, 24 bin 866 sentetik uyuşturucu hap ve 2,78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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