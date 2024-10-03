Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 30 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheli M.A.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.A.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Fiziki takip neticesinde 30 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda 820 sentetik hap ile 32 ecstasy ele geçirilmiş, şüpheli M.A.K yakalanmıştı.