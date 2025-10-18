Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 752 Gram Esrar Ele Geçirildi
Doğanşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 752 gram esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında şüpheli 1 kişinin ikametinde ve aracında arama yaptı.
Aramada 752 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel