Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ve 571 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı olarak tabir edilenlere yönelik fiziki takip sonucu operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 571 sentetik hap, 1 kilo 62 gram esrar ve 11,60 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.