Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

MALATYA'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde 13 kilo 215 gram esrar, 140 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.