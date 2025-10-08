Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 13 kilo 215 gram esrar ve 140 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

MALATYA'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde 13 kilo 215 gram esrar, 140 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
