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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

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Malatya'da düzenlenen narkotik operasyonunda, 6 ikamet ve 3 araçta yapılan aramalarda toplamda 2 kilo 785 gram toz esrar, 4 bin 292 sentetik ecza maddesi, 4 kilo 765 gram esrar ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, "sokak satıcısı" olarak tabir edilenler ve batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getirenlere yönelik operasyon kapsamında 6 ikamet ve 3 araçta arama yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, çoğu toprağa gömülü ve taşların arasına gizlenmiş 2 kilo 785 gram toz esrar, 4 bin 292 sentetik ecza maddesi, 4 kilo 765 gram esrar ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

malatya

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