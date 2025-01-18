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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Bin 178 Ecza Hapı Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Bin 178 Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda 24 bin 178 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.

Malatya'da 24 bin 178 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 24 bin 178 sentetik ecza hapının ele geçirildiğini bildiren Yavuz, operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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