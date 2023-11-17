Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama

Malatya'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

MALATYA'da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik bir haftada düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin arama yaptığı adreslerde; 27 bin 740 uyuşturucu hap, 1 kilo 135 gram skunk, 326 gram esrar, 205 gram metamfetamin, 189 gram kannabinoid, 2 tabanca, 1 tüfek, 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltna alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.