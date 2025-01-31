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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı adli makamlarca tutuklandı. Vali Seddar Yavuz, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.

Yavuz, paylaşımında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar G.G.T. ile Ş.B. adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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