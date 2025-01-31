Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı adli makamlarca tutuklandı. Vali Seddar Yavuz, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.
Yavuz, paylaşımında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar G.G.T. ile Ş.B. adli makamlarca tutuklandı.